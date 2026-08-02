Grande vente de plantes Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

À Communale St-Ouen, tu trouveras plus de 150 variétés de plantes faciles à vivre : increvables, plantes d’ombre, pet friendly… Il y en a pour tous les goûts, tous les intérieurs et tous les niveaux. Envie de voir grand ? Un corner dédié aux grandes plantes t’attend à partir de 19,90 €, pour une touche déco instantanée. Et pour compléter le tableau : pots, cache-pots et terreaux sont aussi de la partie.

C’EST QUOI PLANTES POUR TOUS ?

Plantes Pour Tous, c’est aussi une démarche engagée. Les productions sont majoritairement européennes, labellisées MPS ou BIO, avec une attention particulière portée à la réduction du gaspillage et au recyclage des invendus. Résultat : un taux de pertes inférieur à 2 %.

L’entrée est gratuite, mais la réservation est fortement conseillée pour éviter le gaspillage et t’assurer de ne rien louper. Un week-end à ne pas manquer pour verdir ton quotidien, sans faire flamber ton budget.

Le temps d’un week-end, Communale St-Ouen se transforme en véritable jungle urbaine. La Green Team de Plantes Pour Tous débarque avec ce qui se fait de mieux en matière de verdure accessible : des milliers de plantes, dès 0,99 €, et plus de la moitié à moins de 10 €. Oui, vraiment.

Le vendredi 25 septembre 2026

de 11h30 à 20h30

Le samedi 26 septembre 2026

de 10h00 à 19h30

Le dimanche 27 septembre 2026

de 10h00 à 17h00

gratuit sous condition

Gratuit sur inscription (à venir)

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-25T14:30:00+02:00

fin : 2026-09-27T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-25T11:30:00+02:00_2026-09-25T20:30:00+02:00;2026-09-26T10:00:00+02:00_2026-09-26T19:30:00+02:00;2026-09-27T10:00:00+02:00_2026-09-27T17:00:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/grande-vente-de-plantes/



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