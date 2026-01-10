Grandes orgues de la cathédrale, Cathédrale Saint-Etienne, Sens

Grandes orgues de la cathédrale Dimanche 20 septembre, 17h00 Cathédrale Saint-Etienne Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez l’univers impressionnant des grandes orgues de la cathédrale. Guidé par l’organiste Luc Pagnon, vous serez invités à explorer les secrets de cet instrument monumental : son fonctionnement, sa richesse sonore et son rôle essentiel dans la liturgie comme dans la vie musicale locale.

Cathédrale Saint-Etienne Place de la République, 89100 Sens Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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