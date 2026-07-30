Grandeur Nature – Exposition de peinture & gravures 59 Rivoli 59 Rivoli Paris

Informations pratiques

Quel regard portons-nous sur notre

environnement ? Que reste-il des espaces naturels ? Quels sentiments

nous procure la rencontre avec les phénomènes de la nature ?

L’exposition Grandeur nature propose de formuler une

réponse visuelle marquante à ces questions en mettant en lumière les toiles et

gravures de trois artistes qui interprètent les paysag naturels de manière

radicalement différente, instaurant ainsi un dialogue riche et puissant entre

leurs œuvres.

Jeanne de Guillebon traduit

avec une grande sensibilité le mouvement des paysages dans ses toiles et ses

gravures.

Martin Lassailly,

architecte de formation, met subtilement en lumière dans ses peintures

l’opposition entre l’ordre rectiligne des constructions humaines et le tumulte

coloré et vivant de leur environnement direct.

Cédric Selmi

reformule les paysages naturels en aplats géométriques afin de faire ressortir

l’essentiel des perspectives, des couleurs et des sensations.

Trois peintres, trois regards singuliers qui invitent le

visiteur à reconsidérer la place qu’il accorde à sa relation avec l’environnement

et le poussent à sortir de son quotidien pour aller ressentir et éprouver ce

lien.

59 Rivoli – Exposition de peinture « Grandeur Nature » du 1er au 13 septembre 13h 20h.

Du mardi 01 septembre 2026 au dimanche 13 septembre 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 13h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-01T16:00:00+02:00

fin : 2026-09-13T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-01T13:00:00+02:00_2026-09-01T20:00:00+02:00;2026-09-02T13:00:00+02:00_2026-09-02T20:00:00+02:00;2026-09-03T13:00:00+02:00_2026-09-03T20:00:00+02:00;2026-09-04T13:00:00+02:00_2026-09-04T20:00:00+02:00;2026-09-05T13:00:00+02:00_2026-09-05T20:00:00+02:00;2026-09-06T13:00:00+02:00_2026-09-06T20:00:00+02:00;2026-09-08T13:00:00+02:00_2026-09-08T20:00:00+02:00;2026-09-09T13:00:00+02:00_2026-09-09T20:00:00+02:00;2026-09-10T13:00:00+02:00_2026-09-10T20:00:00+02:00;2026-09-11T13:00:00+02:00_2026-09-11T20:00:00+02:00;2026-09-12T13:00:00+02:00_2026-09-12T20:00:00+02:00;2026-09-13T13:00:00+02:00_2026-09-13T20:00:00+02:00

59 Rivoli 59 rue de Rivoli 75001 Paris

Métro -> 7 : Pont Neuf (Paris) (195m)

Bus -> 212758676970727485 : Pont Neuf (Paris) (195m)

Vélib -> Lavandieres Sainte Opportune – Rivoli (70.14m)

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