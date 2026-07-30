Grandeur Nature – Exposition de peinture & gravures 59 Rivoli 59 Rivoli Paris
mardi 1 septembre 2026 · 59 Rivoli · Paris
Informations pratiques
Quel regard portons-nous sur notre
environnement ? Que reste-il des espaces naturels ? Quels sentiments
nous procure la rencontre avec les phénomènes de la nature ?
L’exposition Grandeur nature propose de formuler une
réponse visuelle marquante à ces questions en mettant en lumière les toiles et
gravures de trois artistes qui interprètent les paysag naturels de manière
radicalement différente, instaurant ainsi un dialogue riche et puissant entre
leurs œuvres.
Jeanne de Guillebon traduit
avec une grande sensibilité le mouvement des paysages dans ses toiles et ses
gravures.
Martin Lassailly,
architecte de formation, met subtilement en lumière dans ses peintures
l’opposition entre l’ordre rectiligne des constructions humaines et le tumulte
coloré et vivant de leur environnement direct.
Cédric Selmi
reformule les paysages naturels en aplats géométriques afin de faire ressortir
l’essentiel des perspectives, des couleurs et des sensations.
Trois peintres, trois regards singuliers qui invitent le
visiteur à reconsidérer la place qu’il accorde à sa relation avec l’environnement
et le poussent à sortir de son quotidien pour aller ressentir et éprouver ce
lien.
59 Rivoli – Exposition de peinture « Grandeur Nature » du 1er au 13 septembre 13h 20h.
Du mardi 01 septembre 2026 au dimanche 13 septembre 2026 :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 13h00 à 20h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-01T16:00:00+02:00
fin : 2026-09-13T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-01T13:00:00+02:00_2026-09-01T20:00:00+02:00;2026-09-02T13:00:00+02:00_2026-09-02T20:00:00+02:00;2026-09-03T13:00:00+02:00_2026-09-03T20:00:00+02:00;2026-09-04T13:00:00+02:00_2026-09-04T20:00:00+02:00;2026-09-05T13:00:00+02:00_2026-09-05T20:00:00+02:00;2026-09-06T13:00:00+02:00_2026-09-06T20:00:00+02:00;2026-09-08T13:00:00+02:00_2026-09-08T20:00:00+02:00;2026-09-09T13:00:00+02:00_2026-09-09T20:00:00+02:00;2026-09-10T13:00:00+02:00_2026-09-10T20:00:00+02:00;2026-09-11T13:00:00+02:00_2026-09-11T20:00:00+02:00;2026-09-12T13:00:00+02:00_2026-09-12T20:00:00+02:00;2026-09-13T13:00:00+02:00_2026-09-13T20:00:00+02:00
59 Rivoli 59 rue de Rivoli 75001 Paris
Métro -> 7 : Pont Neuf (Paris) (195m)
Bus -> 212758676970727485 : Pont Neuf (Paris) (195m)
Vélib -> Lavandieres Sainte Opportune – Rivoli (70.14m)
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