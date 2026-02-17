Grandir & Ramer, Confessions musicales Fontaines

Grandir & Ramer, Confessions musicales

Théâtre de l’Atelier bleu Fontaines Yonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 16:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-07

Avec Valentine Régnaut et Valentin Marro



GRANDIR & RAMER ou la jonction de la voix de Valentine Régnaut et des claviers de Valentin Marro. Le duo a transformé sa maison lilloise en laboratoire de recherches créatives. Entre sessions d’écritures de spectacles ou tournages de films, le micro est branché, le piano est préparé et la maison se change en îlot harmonique. Au fil de longues heures passées dans une chambre-studio, avec vue imprenable sur les chats qui marchent sur les toits, Valentin et Valentine s’emploient à capter et retranscrire la poésie des relations humaines, belles et chahutées. Ici, l’intimité du texte se révèle au contact du piano, aux sonorités intemporelles. Le duo twiste ses chansons de colorations électroniques, au ton personnel et sensible. .

Théâtre de l’Atelier bleu Fontaines 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 34 20

