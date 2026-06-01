Grands Appartements, Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur, Fontainebleau

Grands Appartements Dimanche 7 juin, 14h30 Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur Seine-et-Marne

Les réservations pour les visites du matin sont possibles sur site le jour J à partir de 9h30 pour les visites du matin, et à partir de 13h pour les visites de l’après-midi (sauf le vendredi 5 juin, où les réservations commenceront uniquement à 13h).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Les grands appartements des souverains occupent le premier étage du Château, étage noble dévolu à l’apparat, la parade, la vie de cour et la démonstration publique du pouvoir. Les aménagements successifs de ces appartements par les souverains, de la Renaissance au XIXe siècle, racontent leur manière d’habiter, d’investir et d’embellir le même palais, tout en se positionnant constamment par rapport à l’héritage des siècles passés.

Les places pour les visites guidées sont distribuées gratuitement au kiosque situé dans la cour d’Honneur du Château.

Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art