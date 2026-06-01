Grands Crus de Bordeaux, millésime 2016, La Cité du Vin, Bordeaux

Grands Crus de Bordeaux, millésime 2016 Jeudi 4 juin, 18h30, 20h30 La Cité du Vin Gironde

Inscription en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T18:30:00+02:00 – 2026-06-04T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-04T20:30:00+02:00 – 2026-06-04T21:30:00+02:00

À l’occasion de ses 10 ans, la Cité du Vin célèbre une décennie de partage et de découvertes en vous invitant à une soirée d’exception, placée sous le signe de la convivialité et de l’émotion !

En partenariat avec l’Union des Grands Crus de Bordeaux, nous vous proposons une dégustation de vins du millésime 2016, année d’inauguration de la Cité du Vin. Ces vins dévoilent aujourd’hui toute leur finesse, leur équilibre et leur élégance.

Une expérience unique pour célébrer dix années de passion autour du vin, en levant votre verre à ce lieu emblématique, le temps d’un moment privilégié à partager entre amis, en famille ou entre collègues.

Dégustation de 3 vins

En partenariat avec : Union des Grands Crus de Bordeaux

Avec le soutien de : Maison Johanès Boubée

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://ticket.laciteduvin.com/b2c/ticketSale/details?parent=VW_DEGUST_N0&child=VW_DEG_006&sellItemCode=AFTWK_MV »}]

Un atelier d’exception pour fêter les 10 ans ! dégustation vin

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