Grands Formats Les créacteurs Saint-Sauveur-en-Puisaye

Informations pratiques

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Grands Formats

Les créacteurs 6 Rue de la Roche Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:00:00

fin : 2026-08-30 18:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Les creacteurs organisent, dans la partie galerie de leur boutique, une exposition de peinture, sculpture et art textile. Du mercredi 19 au dimanche 30 août. .

Les créacteurs 6 Rue de la Roche Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté creacteurs.contacts@gmail.com

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English : Grands Formats

L’événement Grands Formats Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-30 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !