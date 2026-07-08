Grands Formats Les créacteurs Saint-Sauveur-en-Puisaye
mercredi 19 août 2026 · Les créacteurs · Saint-Sauveur-en-Puisaye
Informations pratiques
Saint-Sauveur-en-Puisaye
Grands Formats
Les créacteurs 6 Rue de la Roche Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-30 18:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Les creacteurs organisent, dans la partie galerie de leur boutique, une exposition de peinture, sculpture et art textile. Du mercredi 19 au dimanche 30 août. .
Les créacteurs 6 Rue de la Roche Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté creacteurs.contacts@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Grands Formats
L’événement Grands Formats Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-30 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
À voir aussi à Saint-Sauveur-en-Puisaye (Yonne)
- Ateliers découverte d’une matière . Les créacteurs Saint-Sauveur-en-Puisaye 8 juillet 2026
- Les Amazones (Danse & Percu Guinéenes) Café La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye 11 juillet 2026
- Yonne Tour Sport Saint-Sauveur-en-Puisaye 13 juillet 2026
- Blind Test + Karaoké + Dj Set Flagalova (Dj Set) Café La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye 14 juillet 2026
- Fête Nationale Saint-Sauveur-en-Puisaye 14 juillet 2026