Grands jeux de la ludothèque Pics et Colégram Guillestre
Grands jeux de la ludothèque Pics et Colégram Guillestre mercredi 19 août 2026.
Guillestre
Grands jeux de la ludothèque Pics et Colégram
Place du Portail Guillestre Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 15:00:00
fin : 2026-08-20 18:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Du jeu de stratégie aux jeux de coopération, en passant par les jeux d’ambiance ou les jeux pour enfants, retrouvez les jeux surdimensionnés de la ludothèque Pics et Colegram ! Des jeux pour tous les âges et pour toutes les envies !
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Place du Portail Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com
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English :
From strategy games to cooperative games, atmospheric games to children’s games, you’ll find oversized games from the Pics et Colegram toy library! Games for all ages and all tastes!
L’événement Grands jeux de la ludothèque Pics et Colégram Guillestre a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras
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