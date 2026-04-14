Mont-Dauphin

Grands jeux de la ludothèque Pics et Colégram

Plantation Mont-Dauphin Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 10:00:00

fin : 2026-08-18 13:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Du jeu de stratégie aux jeux de coopération, en passant par les jeux d’ambiance ou les jeux pour enfants, retrouvez les jeux surdimensionnés de la ludothèque Pics et Colegram ! Des jeux pour tous les âges et pour toutes les envies !

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Plantation Mont-Dauphin 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

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English :

From strategy games to cooperative games, atmospheric games to children’s games, you’ll find oversized games from the Pics et Colegram toy library! Games for all ages and all tastes!

L’événement Grands jeux de la ludothèque Pics et Colégram Mont-Dauphin a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras