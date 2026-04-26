Grands médecins de la Martinique Mairie du 17e arrondissement – Salle Maillot Paris

L’association Expressions Plurielles Caraïbes France propose une soirée de débats et de découvertes avec le Professeur Yves Catonné, Professeur

honoraire des universités, membre honoraire de l’Académie nationale de

chirurgie. Il a exercé durant 24 ans en Martinique et présentera, durant cette conférence le parcours de quatre de ses éminents confrères

originaires des Antilles et qui ont marqué l’histoire de la médecine mondiale.

Rencontres littéraires et débats – L’association Expressions Plurielles Caraïbes France vous convie à une soirée exceptionnelle consacrée aux grands médecins de la Martinique et de leurs apports scientifiques marquants et reconnus mondialement.

Le vendredi 22 mai 2026

de 17h00 à 20h30

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-22T20:00:00+02:00

fin : 2026-05-22T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-22T17:00:00+02:00_2026-05-22T20:30:00+02:00

Mairie du 17e arrondissement – Salle Maillot 16-20 rue des Batignolles 75017 6 rue d’ArmailléParis

https://www.expressionscaraibes.com/conference-du-22-mai-2026 info.expressionscaraibes@gmail.com



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