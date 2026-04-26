Grands médecins de la Martinique Mairie du 17e arrondissement – Salle Maillot Paris
Grands médecins de la Martinique Mairie du 17e arrondissement – Salle Maillot Paris vendredi 22 mai 2026.
L’association Expressions Plurielles Caraïbes France propose une soirée de débats et de découvertes avec le Professeur Yves Catonné, Professeur
honoraire des universités, membre honoraire de l’Académie nationale de
chirurgie. Il a exercé durant 24 ans en Martinique et présentera, durant cette conférence le parcours de quatre de ses éminents confrères
originaires des Antilles et qui ont marqué l’histoire de la médecine mondiale.
Rencontres littéraires et débats – L’association Expressions Plurielles Caraïbes France vous convie à une soirée exceptionnelle consacrée aux grands médecins de la Martinique et de leurs apports scientifiques marquants et reconnus mondialement.
Le vendredi 22 mai 2026
de 17h00 à 20h30
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-22T20:00:00+02:00
fin : 2026-05-22T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-22T17:00:00+02:00_2026-05-22T20:30:00+02:00
Mairie du 17e arrondissement – Salle Maillot 16-20 rue des Batignolles 75017 6 rue d’ArmailléParis
https://www.expressionscaraibes.com/conference-du-22-mai-2026 info.expressionscaraibes@gmail.com
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