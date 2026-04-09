Grands motets Philharmonie de Paris Paris
Grands motets Philharmonie de Paris Paris lundi 28 septembre 2026.
Comme son nom l’indique, le grand motet est une extension ou un élargissement du motet, ou petit motet, plus proche de la cantate. Bien plus fastueux, le grand motet fait appel à un double chœur, ou à un grand chœur. C’est un genre exclusivement français, dont on doit toutefois l’affirmation à un Italien, Lully. Après lui, Delalande, Charpentier, Campra ou Mondonville en ont réalisé les belles heures. Mais le genre est aujourd’hui également indissociable des Arts Florissants : impossible en effet de dresser ici la liste des chefs-d’œuvre qu’ils ont révélés à leur public. En 46 ans d’existence, il n’est pas une saison ou presque, au cours de laquelle William Christie et ses musiciens n’ont pas mis à jour une nouvelle pépite de ce répertoire.
Distribution
Les Arts Florissants
William Christie, direction
Solistes des Arts Florissants
Emmanuel Resche-Caserta, violon 1, assistant musical
Les Arts Florissants et le grand motet français : voilà une histoire d’amour qui est loin de se tarir ! Si l’ensemble a largement contribué à sa redécouverte, c’est aussi ce répertoire qui l’a fait connaître, dès sa fondation en 1979.
Le lundi 28 septembre 2026
de 20h00 à 22h00
payant Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-28T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-29T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-28T20:00:00+02:00_2026-09-28T22:00:00+02:00
Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris
Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)
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