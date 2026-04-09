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Grands motets Philharmonie de Paris Paris

Grands motets Philharmonie de Paris Paris

Grands motets Philharmonie de Paris Paris lundi 28 septembre 2026.

Lieu : Philharmonie de Paris

Adresse : 221 Av. Jean Jaurès

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : lundi 28 septembre 2026

Fin : mardi 29 septembre 2026

Comme son nom l’indique, le grand motet est une extension ou un élargissement du motet, ou petit motet, plus proche de la cantate. Bien plus fastueux, le grand motet fait appel à un double chœur, ou à un grand chœur. C’est un genre exclusivement français, dont on doit toutefois l’affirmation à un Italien, Lully. Après lui, Delalande, Charpentier, Campra ou Mondonville en ont réalisé les belles heures. Mais le genre est aujourd’hui également indissociable des Arts Florissants : impossible en effet de dresser ici la liste des chefs-d’œuvre qu’ils ont révélés à leur public. En 46 ans d’existence, il n’est pas une saison ou presque, au cours de laquelle William Christie et ses musiciens n’ont pas mis à jour une nouvelle pépite de ce répertoire.

Distribution

Les Arts Florissants
William Christie, direction
Solistes des Arts Florissants
Emmanuel Resche-Caserta, violon 1, assistant musical

Les Arts Florissants et le grand motet français : voilà une histoire d’amour qui est loin de se tarir ! Si l’ensemble a largement contribué à sa redécouverte, c’est aussi ce répertoire qui l’a fait connaître, dès sa fondation en 1979.
Le lundi 28 septembre 2026
de 20h00 à 22h00
payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-28T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-29T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-28T20:00:00+02:00_2026-09-28T22:00:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès  75019 Paris
Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)
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