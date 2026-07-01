Grands-parents, voici un bon plan !, Musée des écoles, Lille

Informations pratiques

Grands-parents, voici un bon plan ! Mardi 7 juillet, 14h00 Musée des écoles Nord

5,00 € par personne. (pas de lecteur de carte bleue)

2,00 € par enfant (de 6 à 11 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T14:00:00+02:00 – 2026-07-07T16:15:00+02:00

Fin : 2026-07-07T14:00:00+02:00 – 2026-07-07T16:15:00+02:00

* C’est quoi ? => Animation inter-générations au Musée des écoles.

* Que ferez-vous avec les enfants ou petits-enfants au début des vacances d’été ? Emmenez-les à l’école ! Si, si, ce n’est pas n’importe quelle école, c’est celle de votre enfance, dans un formidable musée.

* N’hésitez pas, le Maître d’école vous expliquera tout sur cette école d’autrefois.

* Puis vous ferez une dictée à l’encre.

* Ensuite vous verrez une expo : »Scènes nocturnes et ombres chinoises » à la mode de Benjamin Rabier.

* Une autre surprise vous attend : un goûter à l’ancienne.

* C’est quand ? => le mardi 07 juillet, de 14H à 16H15.

* C’est où ? => 2, rue Frédéric Mottez, à Lille. (M° Mairie de Lille ou Gd Palais)

* C’est pour qui ? => Les GRANDS-PARENTS et leurs PETITS-ENFANTS (6 ans et plus, les parents aussi)

* C’est combien ? => 5,00 € par personne / 2,00 € par enfant de 6 à 11 ans. (pas de lecteur de carte bleue)

* Comment s’inscrire ? => Réservation au 07 66 90 03 29 (car places limitées)

Musée des écoles 2 rue Frédéric Mottez LILLE Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 07 66 90 03 29 »}]

Que faire en ce début des vacances d’été ? musée musee des écoles

Guy PIODA