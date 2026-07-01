Grands-parents, voici un bon plan !, Musée des écoles, Lille
mardi 7 juillet 2026 · Musée des écoles · Lille
Informations pratiques
Grands-parents, voici un bon plan ! Mardi 7 juillet, 14h00 Musée des écoles Nord
5,00 € par personne. (pas de lecteur de carte bleue)
2,00 € par enfant (de 6 à 11 ans)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T14:00:00+02:00 – 2026-07-07T16:15:00+02:00
Fin : 2026-07-07T14:00:00+02:00 – 2026-07-07T16:15:00+02:00
* C’est quoi ? => Animation inter-générations au Musée des écoles.
* Que ferez-vous avec les enfants ou petits-enfants au début des vacances d’été ? Emmenez-les à l’école ! Si, si, ce n’est pas n’importe quelle école, c’est celle de votre enfance, dans un formidable musée.
* N’hésitez pas, le Maître d’école vous expliquera tout sur cette école d’autrefois.
* Puis vous ferez une dictée à l’encre.
* Ensuite vous verrez une expo : »Scènes nocturnes et ombres chinoises » à la mode de Benjamin Rabier.
* Une autre surprise vous attend : un goûter à l’ancienne.
* C’est quand ? => le mardi 07 juillet, de 14H à 16H15.
* C’est où ? => 2, rue Frédéric Mottez, à Lille. (M° Mairie de Lille ou Gd Palais)
* C’est pour qui ? => Les GRANDS-PARENTS et leurs PETITS-ENFANTS (6 ans et plus, les parents aussi)
* C’est combien ? => 5,00 € par personne / 2,00 € par enfant de 6 à 11 ans. (pas de lecteur de carte bleue)
* Comment s’inscrire ? => Réservation au 07 66 90 03 29 (car places limitées)
Musée des écoles 2 rue Frédéric Mottez LILLE Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 07 66 90 03 29 »}]
Que faire en ce début des vacances d’été ? musée musee des écoles
Guy PIODA
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