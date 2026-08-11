Informations pratiques

Nouaillé-Maupertuis

Gratiferia enfants + ateliers + spectacle Cheap Tchip !

1 Rue du Stade Nouaillé-Maupertuis Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 10:00:00

fin : 2026-11-28 19:00:00

Date(s) :

2026-11-28

10h à 17h (visite libre) Servez-vous ! GRATIFIERA spéciale enfants Jouet, vêtements, livre, matériel de puériculture… Participez ! ATELIERS recup’ juste poids, ateliers textiles, fabrication d’instruments de musique avec Tim Ferrari. Musicien, bricoleur et bidouilleur sonore… 17h30 Concert/ Musique recyclée Venez écouter de la vraie musique jouée avec des instruments faits de récup. Le résultat est bluffant ! Le collectif Lutherie Selektif joue des reprises de thèmes connus, de standards cubains, jamaïcains, swing mais avec des instruments (acoustiques et électriques) fabriqués à partir de déchets divers ou d’objets détournés. concert 1h env. Public familial, dès 5 ans. Journée programmée par Communauté de communes des Vallées du Clain (Pôle 3R) /Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) en partenariat avec L’Arantelle. GRATUIT. .

1 Rue du Stade Nouaillé-Maupertuis 86340 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Gratiferia enfants + ateliers + spectacle Cheap Tchip !

L’événement Gratiferia enfants + ateliers + spectacle Cheap Tchip ! Nouaillé-Maupertuis a été mis à jour le 2026-08-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne