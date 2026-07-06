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Graver aujourd’hui : découpe numérique, découpe laser & Ludolab de l’Assoce Bibliothèque des Batignolles Paris

mercredi 16 septembre 2026 · Bibliothèque des Batignolles · Paris

Graver aujourd’hui : découpe numérique, découpe laser & Ludolab de l’Assoce Bibliothèque des Batignolles Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque des Batignolles
Adresse
18, rue des Batignolles
Ville
75017 Paris
Département
Paris

En partenariat avec le Ludolab de l’Assoce, nous vous proposons de découvrir l’univers de la découpe numérique : le matériel, les techniques, les usages.

Ainsi, « Usiner » au 21e siècle qu’est-ce que c’est :

  • scrapbooking avec la découpeuse numérique
  • graver des bijoux avec la fraiseuse numérique
  • découvrir les usages créatifs du laser

Avec l’aide des membres du Ludolab vous découvrirez et testerez vous-même une technique de découpe numérique. Vous pourrez ainsi repartir avec votre propre création papier !

Atelier Fablab tournant, pour tous à partir de 9 ans,
le mercredi 16 septembre :
1er groupe à 14h30,
2e groupe à 15h30
Le mercredi 16 septembre 2026
de 14h30 à 16h30
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 9 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-16T17:30:00+02:00
fin : 2026-09-16T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-16T14:30:00+02:00_2026-09-16T16:30:00+02:00

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles  75017 Paris
+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/


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