Graver aujourd’hui : découpe numérique, découpe laser & Ludolab de l’Assoce Bibliothèque des Batignolles Paris

Informations pratiques

En partenariat avec le Ludolab de l’Assoce, nous vous proposons de découvrir l’univers de la découpe numérique : le matériel, les techniques, les usages.

Ainsi, « Usiner » au 21e siècle qu’est-ce que c’est :

scrapbooking avec la découpeuse numérique

graver des bijoux avec la fraiseuse numérique

découvrir les usages créatifs du laser

Avec l’aide des membres du Ludolab vous découvrirez et testerez vous-même une technique de découpe numérique. Vous pourrez ainsi repartir avec votre propre création papier !

Atelier Fablab tournant, pour tous à partir de 9 ans,

le mercredi 16 septembre :

1er groupe à 14h30,

2e groupe à 15h30

Le mercredi 16 septembre 2026

de 14h30 à 16h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 9 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-16T17:30:00+02:00

fin : 2026-09-16T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-16T14:30:00+02:00_2026-09-16T16:30:00+02:00

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/



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