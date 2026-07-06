Graver aujourd’hui : découpe numérique, découpe laser & Ludolab de l’Assoce Bibliothèque des Batignolles Paris
mercredi 16 septembre 2026 · Bibliothèque des Batignolles · Paris
Informations pratiques
En partenariat avec le Ludolab de l’Assoce, nous vous proposons de découvrir l’univers de la découpe numérique : le matériel, les techniques, les usages.
Ainsi, « Usiner » au 21e siècle qu’est-ce que c’est :
- scrapbooking avec la découpeuse numérique
- graver des bijoux avec la fraiseuse numérique
- découvrir les usages créatifs du laser
Avec l’aide des membres du Ludolab vous découvrirez et testerez vous-même une technique de découpe numérique. Vous pourrez ainsi repartir avec votre propre création papier !
Atelier Fablab tournant, pour tous à partir de 9 ans,
le mercredi 16 septembre :
1er groupe à 14h30,
2e groupe à 15h30
Le mercredi 16 septembre 2026
de 14h30 à 16h30
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 9 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-16T17:30:00+02:00
fin : 2026-09-16T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-16T14:30:00+02:00_2026-09-16T16:30:00+02:00
Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris
+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/
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