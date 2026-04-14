Gravure sur Tetrapak, Parc de la Butte du Chapeau Rouge, 5 Av. Debidour, 75019 Paris, France, Paris
Gravure sur Tetrapak, Parc de la Butte du Chapeau Rouge, 5 Av. Debidour, 75019 Paris, France, Paris samedi 18 avril 2026.
Gravure sur Tetrapak Samedi 18 avril, 19h00 Parc de la Butte du Chapeau Rouge, 5 Av. Debidour, 75019 Paris, France Paris
Tarifs : Adulte + 1 enfant 30€ ; Adulte 25€ ; Etudiant.e – sans activité 15€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T19:00:00+02:00 – 2026-04-18T21:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T19:00:00+02:00 – 2026-04-18T21:00:00+02:00
Profite d’un atelier pour découvrir la gravure sur Tretrapak avec Jessica.
Laisse libre cours à ta créativité en réalisant ta propre illustration, ou en t’appuyant sur des modèles proposés que tu décalqueras.
Tu découvriras, pas à pas, les étapes de l’impression par TetraPak, une technique originale basée sur le réemploi où tu utiliseras : pointe sèche, machine à pâtes domestique et un emballage de notre quotidien bien connu.
Tu pourras réaliser au moins 2 modèles et plusieurs tirages.
N’hésite pas à apporter des petites illustrations (max 8 cm) que tu voudrais reproduire et une pochette pour emporter tes précieuses créations en fin d’atelier.
Durée : 2h
Activité organisée par Jessica – Animatrice transition écologique
Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/gravure-sur-tetrapak-9581
Parc de la Butte du Chapeau Rouge, 5 Av. Debidour, 75019 Paris, France Parc de la Butte du Chapeau Rouge, 5 Av. Debidour, 75019 Paris, France Paris 75019 Quartier d’Amérique Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/gravure-sur-tetrapak-9581 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/gravure-sur-tetrapak-9581 »}]
La gravure sur emballage, une pratique créative accessible. Nature Atelier nature
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