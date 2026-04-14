Gravure sur Tetrapak, Parc de la Butte du Chapeau Rouge, 5 Av. Debidour, 75019 Paris, France, Paris

Gravure sur Tetrapak Samedi 18 avril, 19h00 Parc de la Butte du Chapeau Rouge, 5 Av. Debidour, 75019 Paris, France Paris

Tarifs : Adulte + 1 enfant 30€ ; Adulte 25€ ; Etudiant.e – sans activité 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T19:00:00+02:00 – 2026-04-18T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T19:00:00+02:00 – 2026-04-18T21:00:00+02:00

Profite d’un atelier pour découvrir la gravure sur Tretrapak avec Jessica.

Laisse libre cours à ta créativité en réalisant ta propre illustration, ou en t’appuyant sur des modèles proposés que tu décalqueras.

Tu découvriras, pas à pas, les étapes de l’impression par TetraPak, une technique originale basée sur le réemploi où tu utiliseras : pointe sèche, machine à pâtes domestique et un emballage de notre quotidien bien connu.

Tu pourras réaliser au moins 2 modèles et plusieurs tirages.

N’hésite pas à apporter des petites illustrations (max 8 cm) que tu voudrais reproduire et une pochette pour emporter tes précieuses créations en fin d’atelier.

Durée : 2h

Activité organisée par Jessica – Animatrice transition écologique

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/gravure-sur-tetrapak-9581

Parc de la Butte du Chapeau Rouge, 5 Av. Debidour, 75019 Paris, France Parc de la Butte du Chapeau Rouge, 5 Av. Debidour, 75019 Paris, France Paris 75019 Quartier d’Amérique Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/gravure-sur-tetrapak-9581 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/gravure-sur-tetrapak-9581 »}]

La gravure sur emballage, une pratique créative accessible. Nature Atelier nature