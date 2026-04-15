Green Book avec l’Université Populaire de Montélimar, Les Templiers, Montélimar
Green Book avec l’Université Populaire de Montélimar, Les Templiers, Montélimar samedi 25 avril 2026.
Green Book avec l’Université Populaire de Montélimar Samedi 25 avril, 16h00 Les Templiers Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T16:00:00+02:00 – 2026-04-25T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T16:00:00+02:00 – 2026-04-25T19:00:00+02:00
« Le rêve américain »
Les Templiers place du Temple, Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestempliers-montelimar-reserver.cotecine.fr/reserver/F247501/D1777125600/VO/2237656/ »}]
Séance spéciale Les Templiers Green Book avec l’Université Populaire de Montélimar
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