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Green Book avec l’Université Populaire de Montélimar, Les Templiers, Montélimar

Green Book avec l’Université Populaire de Montélimar, Les Templiers, Montélimar

Green Book avec l’Université Populaire de Montélimar, Les Templiers, Montélimar samedi 25 avril 2026.

Lieu : Les Templiers

Adresse : place du Temple, Montélimar

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Green Book avec l’Université Populaire de Montélimar Samedi 25 avril, 16h00 Les Templiers Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T16:00:00+02:00 – 2026-04-25T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T16:00:00+02:00 – 2026-04-25T19:00:00+02:00

« Le rêve américain »

Les Templiers place du Temple, Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestempliers-montelimar-reserver.cotecine.fr/reserver/F247501/D1777125600/VO/2237656/ »}]
Séance spéciale Les Templiers Green Book avec l’Université Populaire de Montélimar

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