GREEN FASHION WEEK / Apprenez les bases du tricot, Maison écocitoyenne, Bordeaux
GREEN FASHION WEEK / Apprenez les bases du tricot, Maison écocitoyenne, Bordeaux mercredi 24 juin 2026.
GREEN FASHION WEEK / Apprenez les bases du tricot Mercredi 24 juin, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30 Maison écocitoyenne Gironde
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-24T16:00:00+02:00 – 2026-06-24T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-24T17:30:00+02:00 – 2026-06-24T18:00:00+02:00
Venez essayer cette nouvelle pratique à la mode, apprendre les bases et réaliser votre premier point, avec À Deux Aiguilles.
À partir de 15 ans, sur inscription.
Merci de choisir un créneau de 30 minutes (à préciser lors de votre inscription) :
16h00 – 16h30
16h30 – 17h
17h00 – 17h30
17h30 – 18h
Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}]
Qui a dit que le tricot ce n’était que pour les mamies ? Le tricot rassemble aujourd’hui toutes les générations.
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