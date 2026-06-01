GREEN FASHION WEEK / Apprenez les bases du tricot, Maison écocitoyenne, Bordeaux

GREEN FASHION WEEK / Apprenez les bases du tricot Mercredi 24 juin, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30 Maison écocitoyenne Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-24T16:00:00+02:00 – 2026-06-24T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-24T17:30:00+02:00 – 2026-06-24T18:00:00+02:00

Venez essayer cette nouvelle pratique à la mode, apprendre les bases et réaliser votre premier point, avec À Deux Aiguilles.

À partir de 15 ans, sur inscription.

Merci de choisir un créneau de 30 minutes (à préciser lors de votre inscription) :

16h00 – 16h30

16h30 – 17h

17h00 – 17h30

17h30 – 18h

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}]

Qui a dit que le tricot ce n’était que pour les mamies ? Le tricot rassemble aujourd’hui toutes les générations.