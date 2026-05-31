Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

GREEN FASHION WEEK / Défilé de mode festif et éthique, Maison écocitoyenne, Bordeaux

GREEN FASHION WEEK / Défilé de mode festif et éthique, Maison écocitoyenne, Bordeaux

GREEN FASHION WEEK / Défilé de mode festif et éthique, Maison écocitoyenne, Bordeaux samedi 27 juin 2026.

Lieu : Maison écocitoyenne

Adresse : Quai Richelieu, Bordeaux

Ville : 33000 Bordeaux

Département : Gironde

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

GREEN FASHION WEEK / Défilé de mode festif et éthique Samedi 27 juin, 16h30 Maison écocitoyenne Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T16:30:00+02:00 – 2026-06-27T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-27T16:30:00+02:00 – 2026-06-27T17:30:00+02:00

Friperies, recycleries, boutiques solidaires, créateurs et créatrices upcycling de toute la métropole s’associent pour un défilé haut en couleurs, animé par Tiny Beast Prince.

Tenues de soirée, pièces upcyclées, looks du quotidien revisités … La preuve que la mode responsable peut être stylée.

Et pour le clou du spectacle : une robe de mariée customisée par les visiteurs de la semaine.

À ne pas manquer !
En accès libre

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine
La seconde main défile sur le Green carpet … et elle en met plein la vue !

À voir aussi à Bordeaux (Gironde)