GREEN FASHION WEEK / Table ronde « Fast fashion : Décryptage et passage à l’action », Maison écocitoyenne, Bordeaux

GREEN FASHION WEEK / Table ronde « Fast fashion : Décryptage et passage à l’action » Jeudi 25 juin, 18h30 Maison écocitoyenne Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-25T18:30:00+02:00 – 2026-06-25T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-25T18:30:00+02:00 – 2026-06-25T20:00:00+02:00

Cette table ronde réunit trois experts et expertes complémentaires pour y voir plus clair et vous donner les clés pour agir.

Julien Lagoutte, maître de conférences en droit , décryptera le cadre législatif et les nouvelles régulations qui encadrent l’industrie textile.

Eloïse Moigno, fondatrice de Sloweare et experte textile , apportera le regard du terrain et des pistes concrètes pour consommer autrement.

Claire Lacaze, chargée de mission déchetterie et réemploi au Pôle Prévention et Gestion des Déchets de Bordeaux Métropole viendra compléter les échanges avec les enjeux locaux et les actions menées à l’échelle de la métropole.

La table ronde sera également ponctuée de paroles étudiants : leurs témoignages, visions et réalités sur le sujet.

Une conversation franche et accessible, animée par la journaliste Céline Vautard pour repartir avec des clés d’actions individuelles et collectives, pas des leçons.

Ouvert à tous, sur inscription

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}]

L’industrie du textile et ses mécanismes sont vastes et il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. Mieux comprendre la fast fashion, c’est déjà commencer à s’en affranchir.