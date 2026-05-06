Grégoire Bouillier présente « Un printemps avec Arsène Lupin », Librairie de Paris, Paris
Grégoire Bouillier présente « Un printemps avec Arsène Lupin », Librairie de Paris, Paris mercredi 6 mai 2026.
Grégoire Bouillier présente « Un printemps avec Arsène Lupin » Mercredi 6 mai, 19h00 Librairie de Paris Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T19:00:00+02:00 – 2026-05-06T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-06T19:00:00+02:00 – 2026-05-06T23:59:00+02:00
Venez découvrir « Un printemps avec Arsène Lupin » publié aux Éditions des Équateurs.
Au programme : discussion, signature et verre amical
Entrée libre – Livre en vente sur place.
Photographie © Astrid di Crollalanza
Librairie de Paris 7,9,11 place de Clichy,Paris Paris 75017 Quartier des Batignolles Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-gregoire-bouillier-presente-un-printemps-avec-arsene-lupin-1987819409364 »}] [{« link »: « https://lib-de-paris.url.fr/LireUnprintempsavecArseneLupin »}]
Venez découvrir « Un printemps avec Arsène Lupin » publié aux Éditions des Équateurs. Au programme : discussion, signature et verre amicalEntrée libre – Livre en vente sur place. Photogra … Rencontre-Dédicace
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