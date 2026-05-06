Grégoire Bouillier présente « Un printemps avec Arsène Lupin », Librairie de Paris, Paris

Grégoire Bouillier présente « Un printemps avec Arsène Lupin » Mercredi 6 mai, 19h00 Librairie de Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T19:00:00+02:00 – 2026-05-06T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-06T19:00:00+02:00 – 2026-05-06T23:59:00+02:00

Venez découvrir « Un printemps avec Arsène Lupin » publié aux Éditions des Équateurs.

Au programme : discussion, signature et verre amical

Entrée libre – Livre en vente sur place.

Photographie © Astrid di Crollalanza

Librairie de Paris 7,9,11 place de Clichy,Paris Paris 75017 Quartier des Batignolles Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-gregoire-bouillier-presente-un-printemps-avec-arsene-lupin-1987819409364 »}] [{« link »: « https://lib-de-paris.url.fr/LireUnprintempsavecArseneLupin »}]

Venez découvrir « Un printemps avec Arsène Lupin » publié aux Éditions des Équateurs. Au programme : discussion, signature et verre amicalEntrée libre – Livre en vente sur place. Photogra … Rencontre-Dédicace