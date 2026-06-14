Gregory Groover Jr. en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Né à New York et ayant grandi à Boston, le saxophoniste, compositeur et pédagogue émergent Gregory Groover Jr a déjà laissé une empreinte indélébile dans le monde du jazz, et ce en très peu de temps. Le saxophoniste Walter Smith III le décrit comme « un musicien thématique, dont le jeu est étroitement lié à la composition. Il joue avec beaucoup d’énergie, et c’est ce qui le caractérise. Le cœur est ce qui compte le plus : la direction et le mouvement de son jeu reflètent ce qu’il ressent vraiment. » Le talent artistique de Groover marie harmonieusement les genres, alors qu’il continue de repousser les limites du jazz tout en honorant son héritage profond.

Élevé dans un environnement imprégné de musique, Groover s’est lancé dans la musique dès son plus jeune âge. Sa passion pour le jazz s’est épanouie à mesure qu’il perfectionnait son art, ce qui lui a finalement valu une bourse couvrant l’intégralité de ses frais de scolarité pour suivre un cursus de licence et de master en interprétation musicale au Berklee College of Music. Sous la houlette de mentors prestigieux tels que Terri Lyne Carrington, John Patitucci, Miguel Zenon et Dave Liebman, il s’est épanoui au sein du célèbre Berklee Global Jazz Institute, dirigé par le pianiste de renom et Artiste de l’UNESCO pour la paix, Danilo Pérez.

Le dévouement sans faille de Groover à son art et son engagement indéfectible envers l’excellence ont consolidé sa position de figure de proue de la scène jazz contemporaine. En tant que chef d’orchestre, Groover a sorti deux albums (Negro Spiritual Songbook, Vol. 1 & 2) et fera ses débuts chez Criss Cross Records en avril 2024 avec son album Lovabye. En plus d’être chef d’orchestre, Groover est un collaborateur très recherché qui s’est produit dans des festivals de musique aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe et en Afrique aux côtés de certaines des plus grandes figures de la musique contemporaine mondiale.

En tant qu’enseignant, Gregory a occupé le poste de coprésident du département de musique de son alma mater, la Boston Arts Academy, et occupe actuellement le poste de vice-président du département d’ensemble au Berklee College of Music, établissement de renommée mondiale. À travers son enseignement, il transmet sa passion pour la musique à la jeune génération, l’incitant à explorer son potentiel créatif. Son engagement à soutenir la prochaine génération d’artistes témoigne de sa conviction quant au pouvoir transformateur de la musique.

Line-up : Gregory Groover Jr. : saxophone ; Dabin Ryu : piano ; Max Ridley : contrebasse ; Marc Michel : batterie

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz contemporain — Gregory Groover Jr., saxophoniste émergent de New York, allie énergie et émotion dans un jeu captivant qui redéfinit les frontières du jazz.

Le samedi 01 août 2026

de 19h30 à 20h30

Le samedi 01 août 2026

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : de 27 à 30 euros

Tarif sur place : de 30 à 33 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-01T22:30:00+02:00

fin : 2026-08-01T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-01T19:30:00+02:00_2026-08-01T20:30:00+02:00;2026-08-01T21:30:00+02:00_2026-08-01T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/gregory-groover contact@38riv.com



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