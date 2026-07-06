Greytown Chaos #1 Limoges
samedi 10 octobre 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Greytown Chaos #1
41 Rue de Feytiat Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 19:00:00
fin : 2026-10-10 23:59:00
Date(s) :
2026-10-10
Le CCM John-Lennon accueille la première édition du GREYTOWN CHAOS, un festival 100 % metal hardcore organisé par Mandalf Production. À l’affiche SORCERER (Paris), T.R.C (Royaume-Uni), légende du hardcore britannique, WHO I AM (Angoulême), GLASSBONE (Paris) et INSTINCT (Bordeaux). Une soirée placée sous le signe de l’énergie et de la puissance, avec boissons, foodtruck, stands et espace tatouage. Que vous soyez passionné de hardcore ou simplement curieux, rendez-vous le 10 octobre 2026 pour vivre cette première édition et contribuer à faire rayonner la scène hardcore à Limoges. .
41 Rue de Feytiat Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 24 83
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English : Greytown Chaos #1
L’événement Greytown Chaos #1 Limoges a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Limoges Métropole
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