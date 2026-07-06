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AGENDA · Limoges

Greytown Chaos #1 Limoges

samedi 10 octobre 2026 · Limoges

Greytown Chaos #1 Limoges

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
41 Rue de Feytiat
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Limoges

Greytown Chaos #1

41 Rue de Feytiat Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 19:00:00
fin : 2026-10-10 23:59:00

Date(s) :
2026-10-10

Le CCM John-Lennon accueille la première édition du GREYTOWN CHAOS, un festival 100 % metal hardcore organisé par Mandalf Production. À l’affiche SORCERER (Paris), T.R.C (Royaume-Uni), légende du hardcore britannique, WHO I AM (Angoulême), GLASSBONE (Paris) et INSTINCT (Bordeaux). Une soirée placée sous le signe de l’énergie et de la puissance, avec boissons, foodtruck, stands et espace tatouage. Que vous soyez passionné de hardcore ou simplement curieux, rendez-vous le 10 octobre 2026 pour vivre cette première édition et contribuer à faire rayonner la scène hardcore à Limoges.   .

41 Rue de Feytiat Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 24 83 

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English : Greytown Chaos #1

L’événement Greytown Chaos #1 Limoges a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Limoges Métropole

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