GROENLAND Du cirque avec les Inuits Un film de Luc Denoyer Place Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École

GROENLAND Du cirque avec les Inuits Un film de Luc Denoyer Place Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École mardi 17 mars 2026.

GROENLAND Du cirque avec les Inuits Un film de Luc Denoyer

Place Denfert Rochereau Espace AGAPIT Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

Un film de Luc Denoyer

Une troupe de circassiens se lance dans un périlleux voyage. Ils naviguent en kayak vers les villages isolés du Groenland pour initier les jeunes aux arts du cirque.

Ce film nous plonge au cœur d’une expédition romanesque. Il nous invite à une communion artistique avec l’Arctique grandiose, puissant mais menacé .

Place Denfert Rochereau Espace AGAPIT Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77 f.poupeau@saint-maixent-lecole.fr

English : GROENLAND Du cirque avec les Inuits Un film de Luc Denoyer

German : GROENLAND Du cirque avec les Inuits Un film de Luc Denoyer

Italiano :

Espanol : GROENLAND Du cirque avec les Inuits Un film de Luc Denoyer

L’événement GROENLAND Du cirque avec les Inuits Un film de Luc Denoyer Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Haut Val De Sèvre