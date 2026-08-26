Groupe de parole pour les malades du cancer Médiathèque Virginia Woolf Paris
samedi 12 septembre 2026 · Médiathèque Virginia Woolf · Paris
Informations pratiques
Un rendez-vousmensuel depuis janvier 2026 pour
partager son expérience avec d’autres malades du cancer, parler et être écouté.es
en toute liberté et confidentialité, et se sentir moins seul.es face à la
maladie.
Prochaines séances :
- samedi 12 septembre de 11h à 12h
- samedi 10 octobre de 11h à 12h
- samedi 14 novembre de 11h à 12h
- samedi 12 décembre de 11h à 12h
Réservation auprès des bibliothécaires à la médiathèque, par mail : mediatheque.virginia.woolf@paris.fr ou par téléphone : 01 44 08 12 71.
Groupe de parole ouvert aux malades et ancien.nes malades du cancer un samedi par mois, de 11h à 12h à la médiathèque.
Le samedi 12 décembre 2026
de 11h00 à 12h00
Le samedi 14 novembre 2026
de 11h00 à 12h00
Le samedi 10 octobre 2026
de 11h00 à 12h00
Le samedi 12 septembre 2026
de 11h00 à 12h00
gratuit
Réservation auprès des bibliothécaires, par mail ou par téléphone.
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T14:00:00+02:00
fin : 2026-12-12T13:00:00+01:00
Date(s) : 2026-09-12T11:00:00+02:00_2026-09-12T12:00:00+02:00;2026-10-10T11:00:00+02:00_2026-10-10T12:00:00+02:00;2026-11-14T11:00:00+02:00_2026-11-14T12:00:00+02:00;2026-12-12T11:00:00+02:00_2026-12-12T12:00:00+02:00
Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris
+33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/Médiathèque-Virginia-Woolf-100095232668975/ https://www.facebook.com/p/Médiathèque-Virginia-Woolf-100095232668975/
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