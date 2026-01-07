Grünt Festival Grand Halle de la Villette Paris

En plus de 10 années d’existence, Grünt a été le témoin privilégié de l’avènement d’une nouvelle génération rap. De PLK à Alpha Wann en passant par La Fève, le média s’est affirmé comme le haut-parleur d’une scène indépendante en pleine effervescence. Ses freestyles vidéos anthologiques, ses documentaires et reportages de haute volée qui cumulent les millions de vues sont les verbatim d’une nouvelle école de la rime, innovante et musicale, jamais à bout de souffle! Depuis 2022, l’esprit Grünt se décline en format festival et fait le pari de l’émergence. Après avoir accueilli les premières scènes de Luther, Theodora, NeS ou Houdi, aujourd’hui têtes d’affiche de la « new gen », l’édition 2025 continue de tendre le micro à cette nouvelle garde du rap français avec notamment le groove d’Ino Casablanca, la Marseillaise Asinine et son spleen sous autotune, le Flow DMV de Sherifflazone… On retrouve évidemment des ambassadeurs d’une « génération Grünt», le Suisse Mairo et son rap mathématique, l’insolente fougue de H JeuneCrack, l’art de la rime de Lesram mais aussi une création originale autour du rappeur / producteur belge JeanJass et beaucoup d’autres surprises. Grünt Festival, pour la culture !

Pour sa nouvelle édition, le rendez-vous de rentrée des amateurs de rap prend ses quartiers à la Grande Halle de la Villette et convie le meilleur de la scène alternative d’aujourd’hui et de demain.

Du vendredi 30 octobre 2026 au samedi 31 octobre 2026 :

payant Public adultes.

Grand Halle de la Villette 211 Av. Jean Jaurès 75019 Paris



