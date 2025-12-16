GT WORLD CHALLENGE EUROPE POWERED BY AWS Magny-Cours

GT WORLD CHALLENGE EUROPE POWERED BY AWS

Circuit de Nevers Magny-Cours Magny-Cours Nièvre

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-01 23:30:00

2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02

Le GT World Challenge Powered by AWS, le championnat revient en 2026 !

La manche Sprint française se déroulera les 31 Juillet, 1er & 02 Août prochains et le spectacle sera présent dans toutes les catégories GT3, Championnat de France FFSA GT et Tourisme, Trophée Mitjet 2L, Championnat de France FFSA F4, Porsche Carrera Cup France …

English : GT WORLD CHALLENGE EUROPE POWERED BY AWS

