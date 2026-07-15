GUILLAUME FOSKO Le Scènacle Besançon
jeudi 4 mars 2027 · Le Scènacle · Besançon
Informations pratiques
Besançon
GUILLAUME FOSKO
Le Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-04 20:00:00
fin : 2027-03-04
Date(s) :
2027-03-04
Ceci n’est pas un spectacle sur sa famille. C’est un spectacle sur la vôtre.
Avec un humour aussi absurde que percutant, Guillaume Fosko déroule une galerie de souvenirs et de situations où chacun se reconnaît un taureau, une éponge, une marmotte, un bébé disparu, une chute paternelle… et même T’choupi & les nazis.
Derrière l’apparente folie, il capte avec justesse ces petits riens qui font les grandes histoires familiales.
Un seul-en-scène singulier, drôle et inattendu, porté par une écriture libre et un regard aussi décalé que lucide sur nos vies. .
Le Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : GUILLAUME FOSKO
L’événement GUILLAUME FOSKO Besançon a été mis à jour le 2026-07-09 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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