UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Dijon

GUILLAUME FOSKO Le Bistrot de la Scène Dijon

mercredi 28 avril 2027 · Le Bistrot de la Scène · Dijon

Informations pratiques

Début
mercredi 28 avril 2027
Fin
mercredi 28 avril 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
Le Bistrot de la Scène
Adresse
203 Rue d'Auxonne
Ville
21000 Dijon
Département
Côte-d'Or
Tarif

Dijon

GUILLAUME FOSKO

Le Bistrot de la Scène 203 Rue d’Auxonne Dijon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-28 20:30:00
fin : 2027-04-28

Date(s) :
2027-04-28

Ceci n’est pas un spectacle sur sa famille. C’est un spectacle sur la vôtre.

Avec un humour aussi absurde que percutant, Guillaume Fosko déroule une galerie de souvenirs et de situations où chacun se reconnaît un taureau, une éponge, une marmotte, un bébé disparu, une chute paternelle… et même T’choupi & les nazis.

Derrière l’apparente folie, il capte avec justesse ces petits riens qui font les grandes histoires familiales.

Un seul-en-scène singulier, drôle et inattendu, porté par une écriture libre et un regard aussi décalé que lucide sur nos vies.   .

Le Bistrot de la Scène 203 Rue d’Auxonne Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : GUILLAUME FOSKO

L’événement GUILLAUME FOSKO Dijon a été mis à jour le 2026-07-09 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

À voir aussi à Dijon (Côte-d'Or)