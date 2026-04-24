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GUINGUETTE #3 SABOR A MI + Ritmos del sol Cité de la Musique Romans-sur-Isère

GUINGUETTE #3 SABOR A MI + Ritmos del sol Cité de la Musique Romans-sur-Isère jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Cité de la Musique

Adresse : 3, Quai Sainte-Claire

Ville : 26100 Romans-sur-Isère

Département : Drôme

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Romans-sur-Isère

GUINGUETTE #3 SABOR A MI + Ritmos del sol

Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 18:30:00
fin : 2026-06-18 22:30:00

Date(s) :
2026-06-18

Entre France et Mexique, Sabor a Mi, âme romantique à l’énergie débordante, bouscule les frontières musicales et lie ensemble plusieurs continents.
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Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40  accueilbilletterie@lacordo.com

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English : GUINGUETTE #3 SABOR A MI + Ritmos del sol

Between France and Mexico, Sabor a Mi, a romantic soul with boundless energy, shatters musical boundaries and binds several continents together.

L’événement GUINGUETTE #3 SABOR A MI + Ritmos del sol Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-24 par Valence Romans Tourisme

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