GUINGUETTE #3 SABOR A MI + Ritmos del sol Cité de la Musique Romans-sur-Isère
GUINGUETTE #3 SABOR A MI + Ritmos del sol Cité de la Musique Romans-sur-Isère jeudi 18 juin 2026.
Romans-sur-Isère
GUINGUETTE #3 SABOR A MI + Ritmos del sol
Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 18:30:00
fin : 2026-06-18 22:30:00
Date(s) :
2026-06-18
Entre France et Mexique, Sabor a Mi, âme romantique à l’énergie débordante, bouscule les frontières musicales et lie ensemble plusieurs continents.
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Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com
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English : GUINGUETTE #3 SABOR A MI + Ritmos del sol
Between France and Mexico, Sabor a Mi, a romantic soul with boundless energy, shatters musical boundaries and binds several continents together.
L’événement GUINGUETTE #3 SABOR A MI + Ritmos del sol Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-24 par Valence Romans Tourisme
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