Bléré

Guinguette au parc plage

parc plage Bléré Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 15:00:00

fin : 2026-07-12 19:00:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09

Guinguettes au Parc Plage de Bléré de 15h à 19h !

Dimanche 12 Juillet avec Benny Carel

Dimanche 26 Juillet avec Sylvie et Marco

Dimanche 2 Août avec Olivier Plisson

Dimanche 9 août avec Musique sur mesure

Guinguettes au Parc Plage de Bléré de 15h à 19h !

Dimanche 12 Juillet avec Benny Carel

Dimanche 26 Juillet avec Sylvie et Marco

Dimanche 2 Août avec Olivier Plisson

Dimanche 9 août avec Musique sur mesure .

parc plage Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr

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English :

Guinguettes at the Parc Plage de Bléré from 3pm to 7pm!

L’événement Guinguette au parc plage Bléré a été mis à jour le 2026-04-18 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER