Guinguette au parc plage Bléré
Guinguette au parc plage Bléré dimanche 12 juillet 2026.
Bléré
Guinguette au parc plage
parc plage Bléré Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 15:00:00
fin : 2026-07-12 19:00:00
Date(s) :
2026-07-12 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09
Guinguettes au Parc Plage de Bléré de 15h à 19h !
Dimanche 12 Juillet avec Benny Carel
Dimanche 26 Juillet avec Sylvie et Marco
Dimanche 2 Août avec Olivier Plisson
Dimanche 9 août avec Musique sur mesure
Guinguettes au Parc Plage de Bléré de 15h à 19h !
Dimanche 12 Juillet avec Benny Carel
Dimanche 26 Juillet avec Sylvie et Marco
Dimanche 2 Août avec Olivier Plisson
Dimanche 9 août avec Musique sur mesure .
parc plage Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr
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English :
Guinguettes at the Parc Plage de Bléré from 3pm to 7pm!
L’événement Guinguette au parc plage Bléré a été mis à jour le 2026-04-18 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER
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