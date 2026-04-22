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Visite découverte Bléré au Moyen Âge Bléré

Visite découverte Bléré au Moyen Âge Bléré

Visite découverte Bléré au Moyen Âge Bléré mardi 11 août 2026.

Adresse : Place de la Libération

Ville : 37150 Bléré

Département : Indre-et-Loire

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 7 7 7 Tarif de base plein tarif

Bléré

Visite découverte Bléré au Moyen Âge

Place de la Libération Bléré Indre-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 18:00:00
fin : 2026-08-11 19:30:00

Date(s) :
2026-08-11

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !
Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !
BLÉRÉ AU MOYEN-ÂGE

Saviez-vous que Bléré était autrefois protégée par une enceinte en pierre et des fossés en eau ? Qu’un château fort s’y élevait ? Que le pont sur le Cher était lui aussi fortifié ? Plongez dans la Bléré du Moyen-Âge !

RDV devant l’église
Durée 1h30 environ

Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine.
RÉSERVATION CONSEILÉE 7  .

Place de la Libération Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83  contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year!
You’re in the Pays d’art et d’histoire!

L’événement Visite découverte Bléré au Moyen Âge Bléré a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37

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