Visite découverte Bléré au Moyen Âge Bléré
Visite découverte Bléré au Moyen Âge Bléré mardi 11 août 2026.
Bléré
Visite découverte Bléré au Moyen Âge
Place de la Libération Bléré Indre-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 18:00:00
fin : 2026-08-11 19:30:00
Date(s) :
2026-08-11
Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !
Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !
BLÉRÉ AU MOYEN-ÂGE
Saviez-vous que Bléré était autrefois protégée par une enceinte en pierre et des fossés en eau ? Qu’un château fort s’y élevait ? Que le pont sur le Cher était lui aussi fortifié ? Plongez dans la Bléré du Moyen-Âge !
RDV devant l’église
Durée 1h30 environ
Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine.
RÉSERVATION CONSEILÉE 7 .
Place de la Libération Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr
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English :
The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year!
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L’événement Visite découverte Bléré au Moyen Âge Bléré a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37
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