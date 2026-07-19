Guinguette au Ranch du Saut du Loup Rue Pierre Clerjou Miramont-de-Guyenne
vendredi 24 juillet 2026 · Rue Pierre Clerjou · Miramont-de-Guyenne
Informations pratiques
Miramont-de-Guyenne
Guinguette au Ranch du Saut du Loup
Rue Pierre Clerjou Ranch et Ferme du Saut du Loup Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Venez nombreux à la soirée guinguette organisée par le Ranch et Ferme du Saut-du-Looup. Au menu, possibilité de choisir entre jambon à la broche ou faux filet accompaggné de pommes de terre persillées. Nouveau glace à l’italienne. Coin à l’ombre avec musique d’ambiance. Réservation conseillée.
Venez nombreux à la soirée guinguette organisée par le Ranch et Ferme du Saut-du-Looup. Au menu, possibilité de choisir entre jambon à la broche ou faux filet accompaggné de pommes de terre persillées. Nouveau glace à l’italienne. Coin à l’ombre avec musique d’ambiance. Vous pouvez jouer à la pétanque (en emmenant votre matériel) ou au molkky. Buvette sur place. Réservation conseillée. .
Rue Pierre Clerjou Ranch et Ferme du Saut du Loup Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 44 50 10
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English : Guinguette au Ranch du Saut du Loup
Come one, come all to the open-air dance party organized by the Ranch and Ferme du Saut-du-Looup. On the menu, you can choose between spit-roasted ham or ribeye steak served with parsley potatoes. New Italian-style soft-serve ice cream. A shaded area with background music. Reservations are recommended.
L’événement Guinguette au Ranch du Saut du Loup Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-07-16 par OT du Pays de Lauzun
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