Guinguette au Ranch du Saut du Loup Rue Pierre Clerjou Miramont-de-Guyenne

Informations pratiques

Miramont-de-Guyenne

Guinguette au Ranch du Saut du Loup

Rue Pierre Clerjou Ranch et Ferme du Saut du Loup Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Venez nombreux à la soirée guinguette organisée par le Ranch et Ferme du Saut-du-Looup. Au menu, possibilité de choisir entre jambon à la broche ou faux filet accompaggné de pommes de terre persillées. Nouveau glace à l’italienne. Coin à l’ombre avec musique d’ambiance. Réservation conseillée.

Venez nombreux à la soirée guinguette organisée par le Ranch et Ferme du Saut-du-Looup. Au menu, possibilité de choisir entre jambon à la broche ou faux filet accompaggné de pommes de terre persillées. Nouveau glace à l’italienne. Coin à l’ombre avec musique d’ambiance. Vous pouvez jouer à la pétanque (en emmenant votre matériel) ou au molkky. Buvette sur place. Réservation conseillée. .

Rue Pierre Clerjou Ranch et Ferme du Saut du Loup Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 44 50 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Guinguette au Ranch du Saut du Loup

Come one, come all to the open-air dance party organized by the Ranch and Ferme du Saut-du-Looup. On the menu, you can choose between spit-roasted ham or ribeye steak served with parsley potatoes. New Italian-style soft-serve ice cream. A shaded area with background music. Reservations are recommended.

L’événement Guinguette au Ranch du Saut du Loup Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-07-16 par OT du Pays de Lauzun