Guinguette au Ranch du Saut du Loup Rue Pierre Clerjou Miramont-de-Guyenne
vendredi 14 août 2026 · Rue Pierre Clerjou · Miramont-de-Guyenne
Informations pratiques
Miramont-de-Guyenne
Guinguette au Ranch du Saut du Loup
Rue Pierre Clerjou Ranch et Ferme du Saut du Loup Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Venez nombreux à la soirée guinguette organisée par le Ranch et Ferme du Saut-du-Looup. Au menu, possibilité de choisir entre moules/frites, faux-filet et plat végétarien. Nouveau glace à l’italienne. Coin à l’ombre avec musique d’ambiance. Réservation conseillée.
Venez nombreux à la soirée guinguette organisée par le Ranch et Ferme du Saut-du-Looup. Au menu, possibilité de choisir entre moules/frites, faux-filet et plat végétarien. Nouveau glace à l’italienne. Coin à l’ombre avec musique d’ambiance. Vous pouvez jouer à la pétanque (en emmenant votre matériel) ou au molkky. Buvette sur place. Réservation conseillée. .
Rue Pierre Clerjou Ranch et Ferme du Saut du Loup Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 44 50 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Guinguette au Ranch du Saut du Loup
Come one, come all to the open-air dance party organized by the Ranch and Ferme du Saut-du-Looup. On the menu, you can choose between mussels and fries, ribeye steak, and a vegetarian dish. New this year: soft-serve ice cream. A shaded area with background music. Reservations are recommended.
L’événement Guinguette au Ranch du Saut du Loup Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-07-29 par OT du Pays de Lauzun
À voir aussi à Miramont-de-Guyenne (Lot-et-Garonne)
- Tournoi de tennis adultes Rue Pierre Clerjou Miramont-de-Guyenne 7 août 2026
- Courses internationale de speedway Miramont-de-Guyenne 14 août 2026
- Fête du 15 août Miramont-de-Guyenne 15 août 2026
- Hippodrome en fête Courses hippiques diurnes Hippodrome de Bouilhaguet Miramont-de-Guyenne 15 août 2026
- Vide-greniers de l’ASM XV Miramont-de-Guyenne 16 août 2026