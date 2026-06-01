Guinguette des promenades Sens

Sens

Guinguette des promenades

Boulevard Maupéou Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-06-26 22:00:00

Date(s) :

2026-06-26

La Guinguette des Promenades un été festif et intergénérationnel à Sens !

Cet été, les Promenades de Sens se transforment en véritable lieu de convivialité avec “La Guinguette des promenades”, une programmation estivale pensée pour rassembler tous les publics autour de la musique, du partage et de la culture. Du 12 juin au 21 août, cinq rendez-vous viendront rythmer la saison, dans une ambiance inspirée des guinguettes d’antan, entre patrimoine et modernité.

Un été à danser, partager… et profiter pleinement des soirées en plein air sur les promenades.

À l’origine de cet événement, l’association Cercle Sens Culture, créée en 2024, fédère déjà une quarantaine de membres autour d’un objectif commun porté par la devise Conjuguons Nos Passions Que la Culture permette à tous de s’épanouir et d’appréhender le monde.

Au programme

Voix et élégance

Une soirée mêlant charme et émotion variété française, jazz léger et ambiance lounge rétro…

Jean-Claude Lagasse artiste ancré dans la tradition des orchestres de variétés, il évolue dans un registre chanson française, standards et reprises populaires, avec une approche chaleureuse et conviviale.

Lysia Chanel chanteuse à la présence scénique marquée, elle développe un univers entre variété française, influences rétro et tonalités jazzy, avec une sensibilité vocale qui s’adapte parfaitement à l’ambiance guinguette. Un rendez-vous plus vocal et intimiste !

Retrouvez aussi

– une restauration (saucisses, merguez, frites, crêpes, assiettes anglaises)

– une buvette variée (softs, vins, bières, café et thé)

– des animations pour tous (jeux d’extérieur, jeux de société, échecs, dames, ateliers créatifs)

– une ambiance costumée les participants sont invités à venir déguisés dans l’esprit guinguette. .

Boulevard Maupéou Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 95 67 00

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English : Guinguette des promenades

L’événement Guinguette des promenades Sens a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Sens et Sénonais