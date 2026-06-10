Guinguette do Brasil – Terrasse 100% Brésil live+Djs ! Les Lionnes Paris
Guinguette do Brasil – Terrasse 100% Brésil live+Djs ! Les Lionnes Paris vendredi 12 juin 2026.
Guinguette do Brasil – Terrasse 100% Brésil live+Djs ! Les Lionnes Paris Vendredi 12 juin, 19h00
Une terrasse 100% Brésil à Paris Samba • MPB • Axé • Forró • Baile Funk • Brazil Grooves
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-12T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-12T23:59:00.000+02:00
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Les Lionnes 293 avenue Daumesnil — Paris 12 Paris
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