Guinguette do Brasil – Terrasse 100% Brésil live+Djs ! Les Lionnes Paris Vendredi 12 juin, 19h00

Une terrasse 100% Brésil à Paris Samba • MPB • Axé • Forró • Baile Funk • Brazil Grooves

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-12T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-12T23:59:00.000+02:00

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Les Lionnes 293 avenue Daumesnil — Paris 12 Paris



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