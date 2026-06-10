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Guinguette do Brasil – Terrasse 100% Brésil live+Djs ! Les Lionnes Paris

Guinguette do Brasil – Terrasse 100% Brésil live+Djs ! Les Lionnes Paris

Guinguette do Brasil – Terrasse 100% Brésil live+Djs ! Les Lionnes Paris vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Les Lionnes

Adresse : 293 avenue Daumesnil — Paris 12

Ville : Paris

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Guinguette do Brasil – Terrasse 100% Brésil live+Djs ! Les Lionnes Paris Vendredi 12 juin, 19h00

Une terrasse 100% Brésil à Paris Samba • MPB • Axé • Forró • Baile Funk • Brazil Grooves

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-12T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-12T23:59:00.000+02:00

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Les Lionnes 293 avenue Daumesnil — Paris 12 Paris


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