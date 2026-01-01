Guinguette du Moulin Urbain Fabrico Valence
Guinguette du Moulin Urbain Fabrico Valence vendredi 30 janvier 2026.
Guinguette du Moulin Urbain
Fabrico 7 rue Belle Image Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 17:00:00
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-01-30 2026-03-13
Soirée guinguette avec une cantine participative bio et locale et des concerts.
Buvette locale.
.
Fabrico 7 rue Belle Image Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes tierslieunourriciervalence@parenthese.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guinguette evening with a participatory organic and local canteen and live music.
Local refreshment bar.
L’événement Guinguette du Moulin Urbain Valence a été mis à jour le 2026-01-05 par Valence Romans Tourisme