GUINGUETTE DU RENARD Queaux
GUINGUETTE DU RENARD Queaux samedi 6 juin 2026.
Queaux
GUINGUETTE DU RENARD
3 bis Route de Moussac Queaux Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:00:00
fin : 2026-06-14 21:00:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27
Ouverture de la Guinguette du Renard tous les WE de juin. Boissons.
Soirée d’ouverture avec 2 concerts
Mise en place du bac à chaînes pour la traversée de la Vienne à partir du 18 mai 2026 .
3 bis Route de Moussac Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 48 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : GUINGUETTE DU RENARD
L’événement GUINGUETTE DU RENARD Queaux a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Queaux (Vienne)
- La Main Bleue Circuit des ateliers d’artistes du Sud-Vienne Association La Main Bleue Mairie Queaux 23 mai 2026
- Circuit des artistes La Main bleue Queaux 23 mai 2026
- Course cycliste organisée par la JPCL Queaux 7 juin 2026
- Vide grenier de Queaux rue du Gué Queaux 14 juin 2026
- 13e Festival d’été de Queaux Silly Monkeys Queaux 3 juillet 2026