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GUINGUETTE DU RENARD Queaux

GUINGUETTE DU RENARD Queaux

GUINGUETTE DU RENARD Queaux samedi 6 juin 2026.

Adresse : 3 bis Route de Moussac

Ville : 86150 Queaux

Département : Vienne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Queaux

GUINGUETTE DU RENARD

3 bis Route de Moussac Queaux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:00:00
fin : 2026-06-14 21:00:00

Date(s) :
2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27

Ouverture de la Guinguette du Renard tous les WE de juin. Boissons.
Soirée d’ouverture avec 2 concerts
Mise en place du bac à chaînes pour la traversée de la Vienne à partir du 18 mai 2026   .

3 bis Route de Moussac Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 48 08 

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English : GUINGUETTE DU RENARD

L’événement GUINGUETTE DU RENARD Queaux a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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