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AGENDA · Soumans

Guinguette Entre corps et corde Soumans

vendredi 3 juillet 2026 · Soumans

Guinguette Entre corps et corde Soumans

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
17 b la chassagne
Ville
23600 Soumans
Département
Creuse
Tarif
Gratuit

Soumans

Guinguette Entre corps et corde

17 b la chassagne Soumans Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:30:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

A la Guinguette chez Camille et Adrien venez voir le spectacle entre corps et corde .   .

17 b la chassagne Soumans 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 65 24 29  bonjour@fleurdemerlin.fr

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English : Guinguette Entre corps et corde

L’événement Guinguette Entre corps et corde Soumans a été mis à jour le 2026-06-26 par Creuse Confluence Tourisme

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