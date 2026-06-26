Informations pratiques

Soumans

Guinguette Entre corps et corde

17 b la chassagne Soumans Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

A la Guinguette chez Camille et Adrien venez voir le spectacle entre corps et corde . .

17 b la chassagne Soumans 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 65 24 29 bonjour@fleurdemerlin.fr

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English : Guinguette Entre corps et corde

L’événement Guinguette Entre corps et corde Soumans a été mis à jour le 2026-06-26 par Creuse Confluence Tourisme