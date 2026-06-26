AGENDA · Soumans
Guinguette Entre corps et corde Soumans
vendredi 3 juillet 2026 · Soumans
Informations pratiques
Soumans
Guinguette Entre corps et corde
17 b la chassagne Soumans Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
A la Guinguette chez Camille et Adrien venez voir le spectacle entre corps et corde . .
17 b la chassagne Soumans 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 65 24 29 bonjour@fleurdemerlin.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Guinguette Entre corps et corde
L’événement Guinguette Entre corps et corde Soumans a été mis à jour le 2026-06-26 par Creuse Confluence Tourisme
À voir aussi à Soumans (Creuse)
- Guinguette Karaoké Soumans 11 juillet 2026
- Festival du Merle Sauvage en Confluence Église Soumans 14 juillet 2026
- Guinguette KDXS en concert Soumans 18 juillet 2026
- Randonnée à Bellefaye avec les Marcheurs du Pays de Boussac Chapelle de Bellefaye Soumans 22 juillet 2026
- Festif’été Village La Chassagne Soumans 23 juillet 2026