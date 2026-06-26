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AGENDA · Soumans

Guinguette Karaoké Soumans

samedi 11 juillet 2026 · Soumans

Guinguette Karaoké Soumans

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
17 b la chassagne
Ville
23600 Soumans
Département
Creuse
Tarif
Gratuit

Soumans

Guinguette Karaoké

17 b la chassagne Soumans Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:30:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Soirée karaoké à la Guinguette chez Camille et Adrien.   .

17 b la chassagne Soumans 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 65 24 29  bonjour@fleurdemerlin.fr

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English : Guinguette Karaoké

L’événement Guinguette Karaoké Soumans a été mis à jour le 2026-06-26 par Creuse Confluence Tourisme

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