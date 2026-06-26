Informations pratiques

Soumans

Guinguette Karaoké

17 b la chassagne Soumans Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Soirée karaoké à la Guinguette chez Camille et Adrien. .

17 b la chassagne Soumans 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 65 24 29 bonjour@fleurdemerlin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Guinguette Karaoké

L’événement Guinguette Karaoké Soumans a été mis à jour le 2026-06-26 par Creuse Confluence Tourisme