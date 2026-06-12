Guinguette Estivale L’Oasis Parc Olry Nancy

Nancy

Guinguette Estivale L’Oasis

Parc Olry 83 avenue de Strasbourg Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Dimanche 2026-06-12 16:00:00

fin : 2026-07-13 23:59:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-25 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-24 2026-07-25 2026-08-14 2026-08-15

Un espace solidaire et inclusif animé par des associations engagées du territoire, équipé d’un foodtruck proposant des consommations suspendues pour les personnes en précarité.

Le Bazar à Lisette les Bruits du Coeur Lortie la Maison des Femmes Maraude Populaire Médecins du Monde Nos Amis de la Rue Protection Civile Secours Populaire Tout en CooleursTout public

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Parc Olry 83 avenue de Strasbourg Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

A community-minded and inclusive space run by local organizations, featuring a food truck offering suspended meals for people in need.

Le Bazar à Lisette Les Bruits du Coeur Lortie La Maison des Femmes Maraude Populaire Médecins du Monde Nos Amis de la Rue Civil Protection Secours Populaire Tout en Cooleurs

L’événement Guinguette Estivale L’Oasis Nancy a été mis à jour le 2026-06-13 par DESTINATION NANCY