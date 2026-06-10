Guinguette Habibi – Terrasse 100% Maghreb & Arabic vibes ! Les Lionnes Paris
Guinguette Habibi – Terrasse 100% Maghreb & Arabic vibes ! Les Lionnes Paris samedi 13 juin 2026.
Guinguette Habibi – Terrasse 100% Maghreb & Arabic vibes ! Les Lionnes Paris Samedi 13 juin, 19h00
Le 13 Juin Habibi Love transforme Les Lionnes en oasis festif aux couleurs du Maghreb et du Monde Arabe. Une soirée open air gratuite entre coucher de soleil avec dancefloor oriental jusqu’à minuit !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-13T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-13T23:59:00.000+02:00
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Les Lionnes 293 avenue Daumesnil — Paris 12 Paris
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