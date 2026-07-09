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AGENDA · Sardent

Guinguette Masmangeas Atelier Impression Sardent

dimanche 2 août 2026 · Sardent

Guinguette Masmangeas Atelier Impression Sardent

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Masmangeas
Ville
23250 Sardent
Département
Creuse
Tarif

Sardent

Guinguette Masmangeas Atelier Impression

Masmangeas Sardent Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 17:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Viens découvrir l’univers de l’impression artistique à travers des techniques variées et accessibles. Un moment ludique et créatif pour expérimenter, créer et repartir avec tes propres créations ! Atelier ouvert à tous, aux grands comme aux petits, aux débutants comme aux amateurs.

Animée par Babé de l’atelier des astres.   .

Masmangeas Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine   laguinguettedemasmangeas@gmail.com

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English : Guinguette Masmangeas Atelier Impression

L’événement Guinguette Masmangeas Atelier Impression Sardent a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Creuse Sud Ouest

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