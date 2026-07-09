Informations pratiques

Sardent

Guinguette Masmangeas Atelier Impression

Masmangeas Sardent Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 17:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Viens découvrir l’univers de l’impression artistique à travers des techniques variées et accessibles. Un moment ludique et créatif pour expérimenter, créer et repartir avec tes propres créations ! Atelier ouvert à tous, aux grands comme aux petits, aux débutants comme aux amateurs.

Animée par Babé de l’atelier des astres. .

Masmangeas Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine laguinguettedemasmangeas@gmail.com

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English : Guinguette Masmangeas Atelier Impression

L’événement Guinguette Masmangeas Atelier Impression Sardent a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Creuse Sud Ouest