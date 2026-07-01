Informations pratiques

Sardent

Guinguette Masmangeas concert SNK- Rock terrien

Masmangeas Sardent Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 21:00:00

fin : 2026-07-25 22:30:00

Date(s) :

2026-07-25

SNK est un groupe de rock originaire de l’Indre et de notre belle Creuse.

Leur musique éclectique mêle rock, chanson française, reggae et musique bretonne. SNK est un groupe qui ne maque pas d’originalité et d’engagement, mélangeant les genres musicaux et abordant des sujets importants du quotidien dans leurs paroles.

El Fi Food Truck sur place le temps du concert .

Masmangeas Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine laguinguettedemasmangeas@gmail.com

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English : Guinguette Masmangeas concert SNK- Rock terrien

L’événement Guinguette Masmangeas concert SNK- Rock terrien Sardent a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Creuse Sud Ouest