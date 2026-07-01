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Guinguette Masmangeas concert SNK- Rock terrien Sardent

samedi 25 juillet 2026 · Sardent

Guinguette Masmangeas concert SNK- Rock terrien Sardent

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Masmangeas
Ville
23250 Sardent
Département
Creuse
Tarif

Sardent

Guinguette Masmangeas concert SNK- Rock terrien

Masmangeas Sardent Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 21:00:00
fin : 2026-07-25 22:30:00

Date(s) :
2026-07-25

SNK est un groupe de rock originaire de l’Indre et de notre belle Creuse.

Leur musique éclectique mêle rock, chanson française, reggae et musique bretonne. SNK est un groupe qui ne maque pas d’originalité et d’engagement, mélangeant les genres musicaux et abordant des sujets importants du quotidien dans leurs paroles.

El Fi Food Truck sur place le temps du concert   .

Masmangeas Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine   laguinguettedemasmangeas@gmail.com

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English : Guinguette Masmangeas concert SNK- Rock terrien

L’événement Guinguette Masmangeas concert SNK- Rock terrien Sardent a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Creuse Sud Ouest

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