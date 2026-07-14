Guinguette Masmangeas Soirée pétanque Sardent
vendredi 17 juillet 2026 · Sardent
Informations pratiques
Sardent
Guinguette Masmangeas Soirée pétanque
Masmangeas Sardent Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-21 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14
Viens pointer sans pression et tirer sans viser.
Bonne humeur obligatoire, mauvaise foi tolérée.
Tirage à la mêlée
Tarif 2€ par personne
En partenariat avec l’UCAL sardentaise .
Masmangeas Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine laguinguettedemasmangeas@gmail.com
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English : Guinguette Masmangeas Soirée pétanque
L’événement Guinguette Masmangeas Soirée pétanque Sardent a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Creuse Sud Ouest
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