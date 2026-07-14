Informations pratiques

Sardent

Guinguette Masmangeas Soirée pétanque

Masmangeas Sardent Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-21 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14

Viens pointer sans pression et tirer sans viser.

Bonne humeur obligatoire, mauvaise foi tolérée.

Tirage à la mêlée

Tarif 2€ par personne

En partenariat avec l’UCAL sardentaise .

Masmangeas Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine laguinguettedemasmangeas@gmail.com

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English : Guinguette Masmangeas Soirée pétanque

L’événement Guinguette Masmangeas Soirée pétanque Sardent a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Creuse Sud Ouest