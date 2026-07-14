AGENDA · Sardent
Guinguette Masmangeas Retransmission coupe du monde Sardent
mardi 14 juillet 2026 · Sardent
Informations pratiques
Sardent
Guinguette Masmangeas Retransmission coupe du monde
Masmangeas Sardent Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 21:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-15 2026-07-19
Retransmission en plein air sur écran des deux demi-finales de la coupe du monde de football 2026. .
Masmangeas Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine laguinguettedemasmangeas@gmail.com
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English : Guinguette Masmangeas Retransmission coupe du monde
L’événement Guinguette Masmangeas Retransmission coupe du monde Sardent a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Creuse Sud Ouest
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