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Guinguette Masmangeas Retransmission coupe du monde Sardent

mardi 14 juillet 2026 · Sardent

Guinguette Masmangeas Retransmission coupe du monde Sardent

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Masmangeas
Ville
23250 Sardent
Département
Creuse
Tarif

Sardent

Guinguette Masmangeas Retransmission coupe du monde

Masmangeas Sardent Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 21:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14 2026-07-15 2026-07-19

Retransmission en plein air sur écran des deux demi-finales de la coupe du monde de football 2026.   .

Masmangeas Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine   laguinguettedemasmangeas@gmail.com

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English : Guinguette Masmangeas Retransmission coupe du monde

L’événement Guinguette Masmangeas Retransmission coupe du monde Sardent a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Creuse Sud Ouest

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