Informations pratiques

Sardent

Guinguette Masmangeas Retransmission coupe du monde

Masmangeas Sardent Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 21:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-15 2026-07-19

Retransmission en plein air sur écran des deux demi-finales de la coupe du monde de football 2026. .

Masmangeas Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine laguinguettedemasmangeas@gmail.com

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English : Guinguette Masmangeas Retransmission coupe du monde

L’événement Guinguette Masmangeas Retransmission coupe du monde Sardent a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Creuse Sud Ouest