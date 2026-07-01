Informations pratiques

Sardent

Guinguette Masmangeas Comédie théâtrale Love

Masmangeas Sardent Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 21:00:00

fin : 2026-07-26 22:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Comédie théâtrale haute en couleur, emplie d’espièglerie, LOVE traduit de manière légère le parcours d’une femme sur le point de se remarier.

Elle explore sans détour et sans complexe ses questions d’amour, de mariage et de liberté. Viens vivre une expérience théâtrale hors du commun, où la magie des mots prend vie sur scène et laisse toi emporter par cette mosaïque d’histoires.

Par la Cie Fée d’hiver .

Masmangeas Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine laguinguettedemasmangeas@gmail.com

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English : Guinguette Masmangeas Comédie théâtrale Love

L’événement Guinguette Masmangeas Comédie théâtrale Love Sardent a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Creuse Sud Ouest