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Guinguette Masmangeas Karaoké Sardent

vendredi 31 juillet 2026 · Sardent

Guinguette Masmangeas Karaoké Sardent

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Masmangeas
Ville
23250 Sardent
Département
Creuse
Tarif

Sardent

Guinguette Masmangeas Karaoké

Masmangeas Sardent Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14

Viens sublimer ou massacrer tes chansons préférées !
Animé par DJ Pat.   .

Masmangeas Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine   laguinguettedemasmangeas@gmail.com

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English : Guinguette Masmangeas Karaoké

L’événement Guinguette Masmangeas Karaoké Sardent a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Creuse Sud Ouest

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