Informations pratiques

Sardent

Guinguette Masmangeas Karaoké

Masmangeas Sardent Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14

Viens sublimer ou massacrer tes chansons préférées !

Animé par DJ Pat. .

Masmangeas Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine laguinguettedemasmangeas@gmail.com

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English : Guinguette Masmangeas Karaoké

L’événement Guinguette Masmangeas Karaoké Sardent a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Creuse Sud Ouest