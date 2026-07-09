Guinguette Masmangeas Théâtre poético-burlesque Sardent
dimanche 9 août 2026 · Sardent
Informations pratiques
Sardent
Guinguette Masmangeas Théâtre poético-burlesque
Masmangeas Sardent Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 21:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Mme Tacos a les pieds tanqués.
Mme Tacos vous raconte la pétanque comme vous ne l’avez jamais entendue.
Avec des boules, des anecdotes et des éclats de rire, elle explore l’histoire et les valeurs de ce sport populaire, entre tradition et modernité.
Un moment léger et malicieux, pour redécouvrir la pétanque sous un nouveau jour.
Par la Cie Treize à la douzaine .
Masmangeas Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine laguinguettedemasmangeas@gmail.com
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English : Guinguette Masmangeas Théâtre poético-burlesque
L’événement Guinguette Masmangeas Théâtre poético-burlesque Sardent a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Creuse Sud Ouest
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