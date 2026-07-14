Guinguette Masmangeas concert GZK Sardent
samedi 1 août 2026 · Sardent
Informations pratiques
Sardent
Guinguette Masmangeas concert GZK
Masmangeas Sardent Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 21:00:00
fin : 2026-08-01 22:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Du Chap-hop à la française dan,s un contexte rétro-futuriste s’inspirant du Steampunk. C’est de la chanson contemporaine, aux accents Hip-hop et populaires, savoureusement rétro (voire surannées) et qui manie les paradoxes temporels alliant le swing à l’électro, le trad au rock, le jazz au disco.
Food truck Chez Li sur place le temps du concert .
Masmangeas Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine laguinguettedemasmangeas@gmail.com
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English : Guinguette Masmangeas concert GZK
L’événement Guinguette Masmangeas concert GZK Sardent a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Creuse Sud Ouest
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