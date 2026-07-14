Informations pratiques

Sardent

Guinguette Masmangeas concert GZK

Masmangeas Sardent Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 21:00:00

fin : 2026-08-01 22:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Du Chap-hop à la française dan,s un contexte rétro-futuriste s’inspirant du Steampunk. C’est de la chanson contemporaine, aux accents Hip-hop et populaires, savoureusement rétro (voire surannées) et qui manie les paradoxes temporels alliant le swing à l’électro, le trad au rock, le jazz au disco.

Food truck Chez Li sur place le temps du concert .

Masmangeas Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine laguinguettedemasmangeas@gmail.com

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English : Guinguette Masmangeas concert GZK

L’événement Guinguette Masmangeas concert GZK Sardent a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Creuse Sud Ouest