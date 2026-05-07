Guinguettes swing en plein air avec musiciens et danseurs Allée Jean de la Fontaine Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Guinguettes swing en plein air avec musiciens et danseurs

Vendredi 5 juin 2026 de 18h30 à 20h30.

Samedi 6 juin 2026 de 18h30 à 20h30. Allée Jean de la Fontaine 8 rue du Dr Bellon Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:30:00

fin : 2026-06-05 20:30:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06

Venez écouter, danser et papoter lors de nos guinguettes swing à ciel ouvert dans le cadre du Spirit of Swing festival. Duo BY YOU vendredi, et POP SIDE TRIO samedi, vous feront swinguer dans une ambiance conviviale !

La buvette et deux food trucks vous régaleront les papilles vendredi et samedi dès 18h30.

19h30 Initiation de solo swing ouverte à tous

Espace de danse

Espace repas

Espace détente, transats



Spirit of Swing Festival est un événement de musiques et de danses SWING organisé par association Aixtraswing .

Allée Jean de la Fontaine 8 rue du Dr Bellon Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 46 51 46 45 spiritwingaix@gmail.com

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English :

Come and listen, dance and chat at our open-air swing guinguettes as part of the Spirit of Swing festival. Duo BY YOU on Friday, and POP SIDE TRIO on Saturday, will get you swinging in a convivial atmosphere!

L’événement Guinguettes swing en plein air avec musiciens et danseurs Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence